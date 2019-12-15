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وزير تونسي يستقيل من منصبه لينتقل للعمل بكندا

وزير تونسي يستقيل من منصبه لينتقل للعمل بكندا
رام الله - دنيا الوطن
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، سليم خلبوس، يوم السبت، استقالته من منصبه على رأس الوزارة.

وأفادت الوزارة في بيان بأن خلبوس قدم استقالته من منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتولي منصب جديد خارج البلاد.

وأضافت أنه وإثر استقالته من منصبه، تسلم وزير التربية حاتم بن سالم مقاليد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب "روسيا اليوم".

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، قرر تكليف وزير التربية، حاتم بن سالم، بتسيير أعمال الوزارة.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن وزير التعليم العالي المستقيل سليم خلبوس، تسلم مهامه الجديدة على رأس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF) بكندا، في ولاية تدوم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأشارت الوكالة الجامعية الفرنكوفونية إلى أنه حل خلفا للجامعي الفرنسي جون بول دو غودمار المنتخب منذ 2015.

وسيشرف الوزير التونسي السابق على التسيير الإداري للوكالة التي تأسست منذ 60 عاما وتعد واحدة من أبرز المنظمات الدولية للتعليم العالي وتضم 990 عضوا من 118 بلدا.

جدير بالذكر أنه قد تم تعيين خلبوس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة يوسف الشاهد، في 20 أغسطس 2016، وهو متحصل على شهادة الدكتوراه في التصرف وشهادة الدراسات المعمقة في التصرف في المؤسسات من جامعة تولوز بفرنسا، وشهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بتولوز.

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