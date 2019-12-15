وفد من وزارة القضاء في دولة الاحتلال يزور أبو ظبي

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد تقرير إسرائيلي بأن وفدا رفيعاً من وزارة العدل الإسرائيلية توجه اليوم الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، أن الوفد تترأسه نائبة النائب العام دينا زيلبر، ويضم مسؤولين رفيعي المستوى من القسم الجنائي والدولي بمكتب الادعاء العام الاسرائيلي.



ومن المقرر أن ينطلق غدا في أبوظبي المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتستمر فعاليات المؤتمر خمسة أيام.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يستقطب الحدث نحو ثلاثة آلاف مشارك من 185 دولة، ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.