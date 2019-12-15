أردوغان: خليفة حفتر شخصية غير شرعية

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رام الله - دنيا الوطن

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مقابلة متلفزة، اليوم الأحد، بأن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، "شخصية غير شرعية".



وأضاف الرئيس التركي أنه سيقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا، موضحا أن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.



وشدد أردوغان على أن الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا تمت وفق أطر القانون الدولي بحسب "روسيا اليوم".



وأضاف أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها.



وصرح خلال المقابلة، بأن الاتفاق البحري في المتوسط مع حكومة الوفاق في ليبيا يزعج اليونان لكنه يحمي الحقوق التركية.



وبين الرئيس أن لا وجود لاتفاق نهائي على موارد شرق المتوسط دون مشاركة تركيا، قائلا إن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق المتوسط.