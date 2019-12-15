بيت جالا تحتفل باضاءة شجرة الميلا

احتفل أهالي مدينة بيت جالا مساء اليوم الأحد، بإضاءة شجرة الميلاد إيذانا بالبدء باحتفالات أعياد الميلاد المجيدة.





وشارك في الاحتفال محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، ورئيس بلدية بيت ساحور، ورئيس بلدية بيت لحم، والوزير ناصر قطامي، وممثلي المؤسسات والهيئات في بيت جالا، ورجال دين .





ونقلت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة ، في كلمتها تحيات رئيس الوزراء، متمنيا لهم السعادة والفرح، وقالت: يسعدني أن أكون معكم في بيت جالا العريقة التي تضيئ اليوم الشجرة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وأشارت معايعة الى أن عيد الميلاد يحمل معه رسالة الأمل والعدالة والسلام والمحبة، وهنا في فلسطين أعلن عن رسالة الميلاد في هذا العام، وهي "رسالة فرح"، مشيرة الى أن مدينة بيت لحم خلال السنوات الماضية لم تسلم من إجراءات الاحتلال وسياسة الاذلال، فمحافظة ببيت لحم محاصرة بعدد من المستوطنات وعزلها جدار الفصل وحولها الى كيانات معزولة لتصبح منذ 2000 عام منعزلة تماما عن مدينة القدس وكلاهما لا يتجزأ من دولة فلسطين، إضافة الى الإجراءات غير المسبوقة وغير القانونية في منطقة كريمزان في بيت جالا.





رام الله - دنيا الوطن