شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح للمنشآت الصناعية العاملة في فلسطين

توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح للمنشآت الصناعية العاملة في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض والاتحاد العام للصناعات ممثلة بأمين السر نور الدين جرادات، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة لإجراء مسح للمنشآت الصناعية العاملة في فلسطين بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية( AFD) ضمن مشروع تحديث الصناعة.

وبموجب مذكرة التفاهم يتولى جهاز الإحصاء جمع وتوفير بيانات ميدانياً لجميع المنشآت الصناعية العاملة في فلسطين والتي تشغل خمسة عاملين فأكثر على عينة تبلغ حوالي أربعة آلاف ومائتين منشأة (4200) عاملة في فلسطين وفقا للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وهي جزء من قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2017.

ويهدف المسح الصناعي إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد المنشآت الاقتصادية العاملة

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