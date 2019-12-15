"التربية" تحتفي بمعلميها في يومهم وتعلن معلم فلسطين الأول

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احتفت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بيوم المعلم الفلسطيني، خلال احتفالية مهيبة في قصر رام الله الثقافي، إذ أعلنت خلال الحفل عن الفائزين بجوائز صندوق الإنجاز والتميز،وجائرة معلم فلسطين، ومسابقة الرسم.



جاء ذلك برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبمشاركة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وبحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وعدد من الوزراء والشخصيات الاعتبارية والدبلوماسية وحشد من الأسرة التربوية.



وشهد الحفل الإعلان عن معلم فلسطين الأول؛ إذ نالت اللقب المعلمة نسرين طلال قطينة من مدرسة شهداء دورا الأساسية للبنات في مديرية تربية جنوب الخليل.