إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاص الاحتلال، في بلدة عزون شرق قلقيلية، مساء اليوم الأحد.



وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة ما أدى إلى إندلاع مواجهات مع الشبان أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والرصاص الحي، الأمر الذي أسفر عن إصابة أحدهم بجروح بيده.