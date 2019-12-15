الزهار يوجه رسالة إلى قيادة حركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

وجّه عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، خلال حديثه ببرنامج تلفزيوني، رسالة إلى قيادة حركة فتح.



وقال الزهار: "نقول لحركة فتح تعالوا نتحد على مشروع الحد الأدنى بوقف التنسيق الأمني ومراكمة قوة المقاومة"، مضيفًا: "البديل لبرنامج المقاومة في الضفة الغربية هو الدمار والاستيطان وسرقة الأراضي والتهويد".



وأضاف الزهار، خلال حديثه لقناة الأقصى: "نحن نريد انتخابات حتى يقول الشارع الفلسطيني رأيه ويختار من يمثله"، مشدداً على أنّ حماس ستقبل بأي نتيجة للانتخابات إذا قال الشارع الفلسطيني كلمته في حال أجريت.



وأوضح القيادي في حماس، أن الانتخابات بالنسبة لحركته لم تكن غاية، ولكنها وسيلة لتقوية برنامج المقاومة، مؤكداً على أن الإعداد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي مطلب هام وأساس، وهو ما نقوم عليه الآن".



ووعن العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي، قال: "نحن وحركة الجهاد الإسلامي على هدف واحد وهو تحرير فلسطين"، مستدركاً "ولكن يجب أن نتفق على الوسيلة".



وأوضح الزهار أنّ من رفض فوز حماس عام 2006 هو الغرب الصهيوني"، وأن الشرعية الدولية مصطلح مضلل"، مشيراً إلى أنّ الشرعية الدولية الحقيقية هي التي أفشلت مخطط صفقة القرن؛ وذلك برفضها نقلها سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.



واعتبر الزهار أنّ صفقة القرن هي جريمة القرن وجاءت لحل المشكلة الصهيونية في المنطقة"، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنها "طويت؛ لأن معظم الدول لم تقبل بها.