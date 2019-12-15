عاجل

  • صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط بيروت

دولي

استطلاع رأي: نتنياهو سيخسر الانتخابات المقبلة حتى لو كان زعيمًا لليكود

استطلاع رأي: نتنياهو سيخسر الانتخابات المقبلة حتى لو كان زعيمًا لليكود
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أجرت قناة (كان) الإسرائيلية، استطلاع رأي، للتنبؤ بما ستحصل عليه كل كتلة خلال الانتخابات المقبلة.

وقالت القناة: إنه لو جرت انتخابات اليوم وكان نتنياهو في رئاسة حزب الليكود، سيحصل حزب أزرق أبيض على 35 مقعدًا، فيما الليكود سيحصلون على 31 مقعدًا.

وستحل القائمة العربية المشتركة في المرتبة الثالثة بـ 13 مقعدًا، وحزب شاس 9 مقاعد، بينما حزب إسرائيل بيتنا يحصل على 8 مقاعد، وسيحصل حزب يهدوت هتوراة 7 مقاعد.

ويحصل حزب اليمين الجديد على 6 مقاعد، فيما تكتل العمل-جسر سيحصل على 6 مقاعد، بينما المعسكر الديموقراطي يحصل على 5 مقاعد.

وبالمجمل فإن نصيب كتلة اليمين 53 مقعدًا، بينما كتلة اليسار والوسط نصيبها 59 مقعدًا، بينما ليبرمان له 8 مقاعد.

أخبار ذات صلة

فرنسا: على سلطات لبنان التحرك لإنهاء الأزمة والبلد في وضع حرج

فرنسا: على سلطات لبنان التحرك لإنهاء الأزمة والبلد في وضع حرج

مصرع 24 شخصاً في انهيار منجم للذهب في الكونغو الديمقراطية

مصرع 24 شخصاً في انهيار منجم للذهب في الكونغو الديمقراطية

الكنيست يوافق على تشكيل لجنة لمناقشة حصانة نتنياهو

الكنيست يوافق على تشكيل لجنة لمناقشة حصانة نتنياهو

تركيا تُبدي استعدادها للتفاوض مع إسرائيل حول أنابيب الغاز

تركيا تُبدي استعدادها للتفاوض مع إسرائيل حول أنابيب الغاز

زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين

زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين

ترامب يُحدد موعداً جديداً للإعلان عن (صفقة القرن)

ترامب يُحدد موعداً جديداً للإعلان عن (صفقة القرن)

شاهد: فيديو يوثق تدريبات أمريكية بالذخيرة الحية على حدود بيلاروس

شاهد: فيديو يوثق تدريبات أمريكية بالذخيرة الحية على حدود بيلاروس

تفاصيل اعتراض تركيا لسفينة إسرائيلية قبالة سواحل قبرص

تفاصيل اعتراض تركيا لسفينة إسرائيلية قبالة سواحل قبرص

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم خربة الحديدية

الاحتلال يداهم خربة الحديدية

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس

عريقات يلتقي رئيس الوزراء القطري ونائبه

عريقات يلتقي رئيس الوزراء القطري ونائبه

الجماهير الفلسطينية تشارك في تشييع والد الشهيد يحيى عياش

الجماهير الفلسطينية تشارك في تشييع والد الشهيد يحيى عياش

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى

منوعات

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على &#34;إنستجرام&#34;

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على "إنستجرام"

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: &#34;فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري&#34;

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: "فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري"

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

أول ظهور لـ &#34;كاران&#34; ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

أول ظهور لـ "كاران" ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

ناهد السباعي تكشف مافعله أصدقاء هيثم أحمد زكي بعد 6 أسابيع من وفاته

ناهد السباعي تكشف مافعله أصدقاء هيثم أحمد زكي بعد 6 أسابيع من وفاته

عربي

كيف علّق السيسي على ما يجري في لبنان؟

كيف علّق السيسي على ما يجري في لبنان؟

نتنياهو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان

نتنياهو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان

برلماني أردني: أكثر من 60 نائباً وقعوا مذكرة لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي

برلماني أردني: أكثر من 60 نائباً وقعوا مذكرة لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي

مسؤول قطري رفيع يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

مسؤول قطري رفيع يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)