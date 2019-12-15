استطلاع رأي: نتنياهو سيخسر الانتخابات المقبلة حتى لو كان زعيمًا لليكود

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت قناة (كان) الإسرائيلية، استطلاع رأي، للتنبؤ بما ستحصل عليه كل كتلة خلال الانتخابات المقبلة.



وقالت القناة: إنه لو جرت انتخابات اليوم وكان نتنياهو في رئاسة حزب الليكود، سيحصل حزب أزرق أبيض على 35 مقعدًا، فيما الليكود سيحصلون على 31 مقعدًا.



وستحل القائمة العربية المشتركة في المرتبة الثالثة بـ 13 مقعدًا، وحزب شاس 9 مقاعد، بينما حزب إسرائيل بيتنا يحصل على 8 مقاعد، وسيحصل حزب يهدوت هتوراة 7 مقاعد.



ويحصل حزب اليمين الجديد على 6 مقاعد، فيما تكتل العمل-جسر سيحصل على 6 مقاعد، بينما المعسكر الديموقراطي يحصل على 5 مقاعد.



وبالمجمل فإن نصيب كتلة اليمين 53 مقعدًا، بينما كتلة اليسار والوسط نصيبها 59 مقعدًا، بينما ليبرمان له 8 مقاعد.