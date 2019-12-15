بلدية النصيرات تحذر: لصوص سرقوا أغطية مناهل الصرف الصحي بالمخيم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت بلدية النصيرات: إن بعض اللصوص يتعمدون سرقة أغطية مناهل الصرف الصحي في شوارع مخيم النصيرات، رغم ما تعانيه الشوارع من حُفر وتعرجات خلَّفتها أمطار الشتاء.



وأوضحت البلدية في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه أصبحت بعض شوارع المخيم مصائد للمركبات والمارَّة في وقت متأخرٍ من الليل، حيث لا يكاد السائق أو الشخص يفر من حفرة حتى يتفاجأ بفتحة منهل دون غطاءٍ لها، وفق تعبيرها.



وقالت البلدية: "تُعتبر سرقة أغطية مناهل الصرف الصحي مشكلة تؤرق المواطنين والبلدية على حدٍ سواء، حيث تسببت المناهل المكشوفة بالكثير من المخاطر للمواطنين، خاصة وأن مياه الأمطار تغمر في بعض الأحيان المناهل وتغطيها فتبدو وكأنها مغلقة ليتبين بعد وقوع الضرر أنها مكشوفة بفعل السرقة".



وفي هذا الإطار، توعّدت بلدية النصيرات سارقي أغطية المناهل بالملاحقة والعقاب والتنسيق مع الجهات المختصة لإلقاء القبض عليهم.



وبيَّن رئيس بلدية النصيرات أن دوراً مهما يقع على عاتق المواطنين الحريصين على المال العام، مؤكدا على ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به يعبث في أغطية مناهل الصرف الصحي أو المياه.



وأوضح أن تكرار فقدان أغطية مناهل الصرف الصحي ومناهل تصريف المياه يشكل خطرا على الأطفال بشكل خاص، بالإضافة إلى خطر سقوط المركبات فيها، وتسببها بفيضان مياه الأمطار والمجاري جراء انسدادها بفعل تراكم الأوساخ والأتربة.



وأشار إلى تحول هذه المناهل المفتوحة إلى مكب للنفايات، ما يتسبب بإغلاقها وفيضانها المستمر، معتبرا أن الحل الأمني هو الحل الجذري لمشكلة سرقة المناهل، داعيا إلى تحويل مرتكبي جرائم سرقة أغطية المناهل إلى المحاكم بعد إلقاء القبض عليهم.



وشدد على عدم التهاون مع من يقوم بشراء هذه المناهل من سارقيها باعتبارهم شركاء في جريمة السرقة، من خلال تشجيعهم على تكرار سرقاتهم لمثل هذا النوع من المسروقات.



وطالب رئيس بلدية النصيرات بإجراء مسح أمني يطال تجار الخردة الذين يجوبون الحارات والشوارع في أوقات مختلفة من النهار والليل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وطواقم البلدية.



يشار إلى أن مجموعة من اللصوص قامت خلال اليومين الماضيين بسرقة أغطية المناهل من شارع رقم 5 الذي تم تعبيده مؤخرا، بالإضافة إلى شارع الشهيد أحمد ياسين.