شؤون فلسطينية

بلدية النصيرات تحذر: لصوص سرقوا أغطية مناهل الصرف الصحي بالمخيم

بلدية النصيرات تحذر: لصوص سرقوا أغطية مناهل الصرف الصحي بالمخيم
رام الله - دنيا الوطن
قالت بلدية النصيرات: إن بعض اللصوص يتعمدون سرقة أغطية مناهل الصرف الصحي في شوارع مخيم النصيرات، رغم ما تعانيه الشوارع من حُفر وتعرجات خلَّفتها أمطار الشتاء.

وأوضحت البلدية في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه أصبحت بعض شوارع المخيم مصائد للمركبات والمارَّة في وقت متأخرٍ من الليل، حيث لا يكاد السائق أو الشخص يفر من حفرة حتى يتفاجأ بفتحة منهل دون غطاءٍ لها، وفق تعبيرها. 

وقالت البلدية: "تُعتبر سرقة أغطية مناهل الصرف الصحي مشكلة تؤرق المواطنين والبلدية على حدٍ سواء، حيث تسببت المناهل المكشوفة بالكثير من المخاطر للمواطنين، خاصة وأن مياه الأمطار تغمر في بعض الأحيان المناهل وتغطيها فتبدو وكأنها مغلقة ليتبين بعد وقوع الضرر أنها مكشوفة بفعل السرقة".

وفي هذا الإطار، توعّدت بلدية النصيرات سارقي أغطية المناهل بالملاحقة والعقاب والتنسيق مع الجهات المختصة لإلقاء القبض عليهم.

وبيَّن رئيس بلدية النصيرات أن دوراً مهما يقع على عاتق المواطنين الحريصين على المال العام، مؤكدا على ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به يعبث في أغطية مناهل الصرف الصحي أو المياه.

وأوضح أن تكرار فقدان أغطية مناهل الصرف الصحي ومناهل تصريف المياه يشكل خطرا على الأطفال بشكل خاص، بالإضافة إلى خطر سقوط المركبات فيها، وتسببها بفيضان مياه الأمطار والمجاري جراء انسدادها بفعل تراكم الأوساخ والأتربة.

وأشار إلى تحول هذه المناهل المفتوحة إلى مكب للنفايات، ما يتسبب بإغلاقها وفيضانها المستمر، معتبرا أن الحل الأمني هو الحل الجذري لمشكلة سرقة المناهل، داعيا إلى تحويل مرتكبي جرائم سرقة أغطية المناهل إلى المحاكم بعد إلقاء القبض عليهم.

وشدد على عدم التهاون مع من يقوم بشراء هذه المناهل من سارقيها باعتبارهم شركاء في جريمة السرقة، من خلال تشجيعهم على تكرار سرقاتهم لمثل هذا النوع من المسروقات.

وطالب رئيس بلدية النصيرات بإجراء مسح أمني يطال تجار الخردة الذين يجوبون الحارات والشوارع في أوقات مختلفة من النهار والليل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وطواقم البلدية.

يشار إلى أن مجموعة من اللصوص قامت خلال اليومين الماضيين بسرقة أغطية المناهل من شارع رقم 5 الذي تم تعبيده مؤخرا، بالإضافة إلى شارع الشهيد أحمد ياسين.

أخبار ذات صلة

الزهار يوجه رسالة إلى قيادة حركة فتح

الزهار يوجه رسالة إلى قيادة حركة فتح

تعديل على دوام معبر الكرامة يوم الثلاثاء

تعديل على دوام معبر الكرامة يوم الثلاثاء

إسماعيل هنية يصل الدوحة للقاء القيادة القطرية

إسماعيل هنية يصل الدوحة للقاء القيادة القطرية

جمعية المستهلك: على الحكومة إيجاد حلًا لانقطاع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس

جمعية المستهلك: على الحكومة إيجاد حلًا لانقطاع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس

كهرباء غزة توضح أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي

كهرباء غزة توضح أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس

عريقات يلتقي رئيس الوزراء القطري ونائبه

عريقات يلتقي رئيس الوزراء القطري ونائبه

الجماهير الفلسطينية تشارك في تشييع والد الشهيد يحيى عياش

الجماهير الفلسطينية تشارك في تشييع والد الشهيد يحيى عياش

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى

اشتية: هناك قضايا ستقوم الحكومة بتصويبها لصالح المعلمين

اشتية: هناك قضايا ستقوم الحكومة بتصويبها لصالح المعلمين

الدفاع المدني يخطر 21 منشأة ويمنح 28 تصريح خلال 152 جولة تفتيش

الدفاع المدني يخطر 21 منشأة ويمنح 28 تصريح خلال 152 جولة تفتيش

منوعات

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على &#34;إنستجرام&#34;

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على "إنستجرام"

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: &#34;فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري&#34;

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: "فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري"

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

أول ظهور لـ &#34;كاران&#34; ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

أول ظهور لـ "كاران" ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

ناهد السباعي تكشف مافعله أصدقاء هيثم أحمد زكي بعد 6 أسابيع من وفاته

ناهد السباعي تكشف مافعله أصدقاء هيثم أحمد زكي بعد 6 أسابيع من وفاته

عربي

نتنياهو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان

نتنياهو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان

مسؤول قطري رفيع يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

مسؤول قطري رفيع يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

قطر تكشف عن محادثات مع السعودية دون الإمارات

قطر تكشف عن محادثات مع السعودية دون الإمارات