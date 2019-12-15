إسماعيل هنية يصل الدوحة للقاء القيادة القطرية

رام الله - دنيا الوطنوصل عصر اليوم الأحد، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، على رأس وفد من قيادة الحركة للقاء القيادة القطرية.وغادر هنية، ظهر اليوم الأراضي التركية بعد أن أجرى مباحثات مع القيادة التركية في أنقرة واسطنبول اختتمت يوم أمس باللقاء مع الرئيس رجب طيب اردوغان.ووفق موقع حركة (حماس) فقد تركز النقاش في عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها قضية القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك ومصادرة الأراضي والتضييق على المواطنين في الضفة والحصار الظالم في قطاع غزة والاوضاع الصعبة للاجئين انسانيا ومحاولات تصفية قضيتهم سياسيا.وبحث خلال اللقاء الأوضاع الفلسطينية الداخلية وملف الانتخابات المزمع عقدها والتنازلات التي قدمتها الحركة لتذليل كل العقبات أمام إجرائها بالشفافية والنزاهة وصولا إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة والديموقراطية.وأشادت قيادة حماس، بالدور التركي في إسناد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخاصة موقف الرئيس التركي في الأمم المتحدة وغيره من المواقف المشهورة.وكان هنية قد وصل تركيا قادما من مصر، والتي عقد فيها سلسلة من اللقاءات مع مع وزير المخابرات المصري عباس كامل وعدد من المسئولين في جهاز المخابرات العامة.