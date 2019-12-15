شؤون فلسطينية

كهرباء غزة توضح أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي

كهرباء غزة توضح أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة توزيع الكهرباء، عن جدول الكهرباء المعمول به حالياً في كافة محافظات غزة، وأسباب انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، خلال فصل الشتاء الحالي.

وقالت الشركة: إن جدول التوزيع لم يطرأ عليه تغير يذكر، وهو ثمان ساعات وصل وثمان قطع، مع نسبة عجر تصل من ساعتين ونصف الى ثلاث ساعات يومياً، بسبب انخفاض درجات الحرارة في مثل هذه الأوقات من العام، وفق ما نقلت وكالة (الرأي).

وأوضحت كهرباء غزة، أن كميات الكهرباء المتوفرة حاليا لا تكفي وحاجات السكان المتزايدة خلال فصل الشتاء، لاعتمادهم على مصادر الكهرباء في عمليات التدفئة المنزلية.

وذكرت أن مايصلها من الاحتلال 120 ميجاوات، ومن شركة التوليد 50 ميجاوات، علماً أن الخطوط المصرية متعطلة منذ شهر آذار/ مارس 2018 بشكل كامل.

وحثت الشركة جهات الاختصاص بالعمل على تشغيل مولد ثالث في شركة التوليد، بهدف سد جزء بسيط من العجز الحالي، خاصة في مثل هذا الوقت من العام الذي تكثر فيه المنخفضات الجوية، مع ضمان استمرار الخدمة في المرافق العامة لمدة 24 ساعة، في المستشفيات العامة وآبار المياه المركزية، ومحطات معالجة المياه العادمة، إضافة لمحطات التحلية، كما ناشدت الشركة كافة المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء، خاصة عند استخدام أجهزة التدفئة وتسخين المياه

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