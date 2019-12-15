شؤون فلسطينية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية
رام الله - دنيا الوطن
نجحت الطواقم الطبية برئاسة د. محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي في غزة ، بإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر "43" عاما إثر تعرضه لجلطة دماغية

وأوضح حبيب أن المريض وصل قسم الطوارئ يعاني من عدم القدرة على حركة اليد اليمنى والساق الأيمن وعدم المقدرة على النطق، ومن عدم معرفة الأشخاص المحيطيين به نتيجة جلطة دماغية حادة أدت الى اغلاق الشريان الدماغي الوسطى الايسر وذلك بعد تشخيصه في الساعات الأولى من حدوث الجلطة عن طريق أخصائي المخ والاعصاب د. عبد الكريم صبرة وتصويره بواسطة الاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي من قبل أطباء الاشعة.

وأضاف حبيب: "على الفور تم استدعاء الطواقم الطبية والتمريضية الساعة الثامنة مساء وتم إدخال المريض لعمليات قسم القسطرة القلبية حيث تم فتح شريان الدماغ الوسطى الايسر بعد انسداده بشكل مفاجئ بسبب تخثر دموي عن طريق القسطرة العلاجية لمدة 45 دقيقة ".

وأشار إلى أن هذه هي الحالة الثالثة التي تجرى في مجمع الشفاء الطبي بعد وضع بروتوكول موحد لعلاج الجلطات الدماغية الحادة بواسطة القسطرة من قبل إدارة مستشفى الباطنة متمثلة بالدكتور محمد زقوت مدير مستشفى الباطنة في اطار العمل الجماعي بروح الفريق الواحد ما بين اقسام الاشعة والمخ والاعصاب والقلب من اجل تقليل نسبة الاعتلال والوفيات للمرضى الذين يعانون من الجلطة الدماغية الحادة، والشكر أيضا موصول لمستشفى الحياة ولمستشفى القدس لتبرعهم بجزء من الادوات اللازمة لإجراء تلك العملية والتي أدت لإنقاذ حياة المرضى

وشارك في إجراء العملية محمد حلس استشاري قسطرة امراض القلب وهاني بدران أخصائي القلب وطاقم التخدير رياض الغرابلي وعطا المزيني وبحضور تمريض قسم القسطرة.

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