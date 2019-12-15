كيف علّق السيسي على ما يجري في لبنان؟

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "ما يحدث في لبنان هو تداعيات نتيجة موقف حصل"، معتبراً أنه "لو تطور الأمر في لبنان لأكثر من ذلك ستكون الأزمة غير مقتصرة على سوريا وستكون هناك مشكلة كبرى في لبنان".



وأكد السيسي خلال كلمته في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم أن "استعادة الدولة الوطنية لمكانتها مرة أخرى أمر ضروري، وعلينا استعادة الدول التي فقدت سيادتها الوطنية"، وفق ما نقل موقع (ليبانون ديبايت).



ورأى أن "الجيوش الوطنية هي المسؤولة عن الاستقرار والأمن داخل بلادها"، مؤكداً أن "الدولة الوحيدة التي نجت من المصير الصعب هي مصر لأن جيشها لا يفرّق بين مسلم ومسيحي".