مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس قلقيلة بالقرب من مدخل مستوطنة "يتسهار".



وأضاف أن أضرارا لحقت بعدد من المركبات دون وقوع إصابات، مؤكدا انتشار مجموعة من المستوطنين في محيط قرية بورين وحاولت التسلل إليها.



وبين الفينة والأخرى تهاجم مجموعات المستوطنون مركبات المواطنين في أنحاء الضفة المختلفة، وتقوم بتكسير زجاج وإعطاب إطارات هذه المركبات إضافة إلى خط شعارات عنصرية عليها.