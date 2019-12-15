مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بالاعتذار الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية من المواطنة صابرين جابر، وهي من ذوي الاعاقة الحركية والتي أثارت وسائل التواصل الاجتماعي قضيتها نتيجة رفض سائق التاكسي نقلها الى الجامعة، بحجة كبر حجم عربتها المتحركة ما يمثل تميزا سيئا ضد الأشخاص ذوي الاعاقة.



كما ووعد مجدلاني، المواطنة صابرين بمساعدتها لتأمين رخصة قيادة تمكنها من التنقل بحرية وممارسة حياتها بشكل طبيعي، وتمكينها من خلال المساعدة بأقساطها الجامعية اضافة لتقديم مساعدة طارئة لها.



وجاء ذلك خلال دعوتها للمشاركة بالاحتفال الذي أقامه مركز الشيخ خليفة لتأهيل المهني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم، بحضور الوزير مجدلاني،ومحافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان،ومديرة المركز تمام خضر، وبالشراكة مع هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، وبحضور مفوضها إبراهيم الراشد في مقر المركز بمدينة نابلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة واسعة من ذويب الاعاقة والجمعيات الخاصة بهم على مستوى المحافظة.



وخلال كلمته قال مجدلاني " اهتمت الوزارة بفئة المهمشين ومن بينهم الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال برامج وخدمات هادفه إلى مشاركة هذه الفئة في عجلة التنمية بصفة حق طبيعي يضمن انخراطهم في جميع مناحي الحياة، ولقد انتهينا من دور النظر للاشخاص ذوي الاعاقة الانساني الى الحقوقي الذي يركز على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي كفلتها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والتي صادقت عليها فلسطين في العام 2014".



وأضاف د. مجدلاني اولت الوزارة اهتماماً خاصا بهذه الفئة من خلال تخصيص حصة مميزة من موازنتها السنوية لصالح فئة الاشخاص ذوي الاعاقة تزيد عن 14 مليون شيكل على شكل برامج مختلفه أبرزها الاجهزة المسانده بقيمة 2.5 مليون شيكل تم توزيع ما مجموعه 1.900.00 شيكل استفاد منها نحو 651 شخص من ذوي الاعاقة وبرنامج الاعفاءات الجمركية وقد استفاد منه اكثر من 600 شخص لهذا العام وبرنامج التمكين الاقتصادي (الإقراض) استفاد منه حتى الان 556 اسرة.



كما أوضح الوزير مجدلاني نعمل في خمسة مراكز موزعه في الضفة الغربية لتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، من خلال برنامج التدريب والتأهيل المهني ومنهم هذا الصرح الذي نحي فيه مناسبتنا في هذه المدينة والى جانبه مركز الثريا الذي نأمل ان يبداأ عمله في الوقت القريب جدا وبجهود شركائنا.



بدوره ثمن محافظ محافظة نابلس دور وزارة التنمية الاجتماعية شاكرا لهم التدخل السريع في مساعدة الواطنة صابرين الجابر وما تعرضت له من معاناة نفسية والتي أثار قضيتها الرأي العام داعيا الى بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شكر وزير النقل والمواصلات على حرصه في متابعة قضية الطالبة صابرين واتخاذ الإجراءات المناسبة بإيجاد الحل الأمثل لذوي الإعاقة في المواصلات العامة.



وهنأ مفوض هيئة الأعمال الخيرية الاماراتية إبراهيم الراشد الاشخاص ذوي الاعاقة باليوم العالمي لذوي الاعاقة وبمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس مركز الشيخ خليفة لتأهيل المهني مؤكدا على الشراكة الحقيقية بين الهيئة ووزارة التنمية لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة.



وأشاد الراشد بدور مركز الشيخ خليفة ورؤيته التنموية على تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين.



كما افتتح د. مجدلاني جمعية أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة ، أبنائنا التابعة للجنة خدمات مخيم عسكر القديم والتي تعنى بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة.



كما التقى مجدلاني مجمع الشهداء الطبي العسكري العميد د. يونس غلمي، مؤكدا على الشراكة والتعاون لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وتفقد مركز الثريا ومجريات العمل به التي استعرضها له عضاء اللجنة المصغرة المنبثقة عن مجلس التخطيط المشترك لمتابعة تشغيل المركز.



على هامش الاحتفال وبمناسبة يوم المعلم الفلسطيني قدم مجدلاني بطاقة معايدة لمعلمي ومعلمات مراكز التأهيل التابعة للوزارة بنابلس "مركز تأهسل الشبيبية، ومركز الشيخ خليفة، ومركز تأهيل الفتيات، مؤكدا على دعمهم ودورهم في العملية التعليمية.