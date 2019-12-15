شؤون فلسطينية

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت جامعة القدس بإضاءة شجرة الميلاد المجيد في حرمها الرئيس، تحت رعاية رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وذلك تمهيداً لبدء الاحتفالات السنوية ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وتم اضاءة الشجرة بحضور كل من غبطة البطريرك ميشيل صباح، الشيخ عبد المجيد عمارنة مفتي محافظة بيت لحم ، جوزيف حزبون المدير الاقليمي للبعثة البابوية، الأب بشار فواضلة المرشد العام للشبيبة المسيحية في فلسطين، رئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، الاستاذ جورج النبر مدير مدرسة الفرير، الاستاذ ريتشارد زنانيري مدير مدرسة المطران، وعدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية، ومئات الطلبة.

وفي كلمته نيابة عن رئيس الجامعة قال أ.د. حسن دويك النائب التنفيذي لرئيس الجامعة "أن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا، ونحتفي اليوم بإضاءة شجرة الميلاد في ذكرى ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام الذي يشكل رمزا للتآخي والتسامح والوحدة".

ومن جانبه، أكّد غبطة البطريرك ميشيل صباح أن اضاءة شجرة الميلاد هي رمز للمحبة والاخوة، وأن اضاءتها في جامعة القدس تدلل على وحدة الشعب والوطن، قائلاً "جامعة القدس هي جامعة انسانية قوية تعمل على التآخي والتسامح، ولها مكانة كبيرة في قلوب المسيحيين، وهي الحاضنة للعلم والعمل والانجاز".

وعبر الأب بشار فواضلة عن سعادته بمبادرة جامعة القدس لإضاءة شجرة الميلاد، وهذا يدلل على أننا شعب فلسطيني واحد يدافع عن مقدساته، ورسالتنا تؤكد على أهمية الوحدة والروح الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، مؤكداً على أن تبقى جامعة القدس صاحبة رسالة الفرح والخدمة والمحبة والصداقة، مشيراً إلى اطلاق شعار الاحتفال لهذا اليوم "بالميلاد نعيش معاً".

وأشار الطالب نيكولا أبو سعدة، أن جامعة القدس تجسد الوحدة الوطنية والتآخي بين كافة ابناء الشعب الفلسطيني، قائلا: "في جامعة القدس تنمو فينا روح المحبة والصدق والآخاء، فجامعة القدس مدت جسور المحبة والألفة بين الطلبة".

وتخلل الاحتفالية فقرات غنائية ودبكة شعبية وعرض لفرقة الكشافة، حيث أُقيم الحفل في وسط ساحات حرم جامعة القدس، وذلك للعام الخامس على التوالي.

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