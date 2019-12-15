عريقات يلتقي رئيس الوزراء القطري ونائبه

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني ، و نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني ، كل على حدة .



وجائت هذه اللقاءات على هامش مشاركة عريقات فى منتدى الدوحة 2019، حيث شارك في ثلاث جلسات عمل ، تناولت التطورات الأخيرة وتأثيرها على القضية الفلسطينية والمنطقة ، وعلى إمكانية تحقيق السلام على أساس مبدأ الدولتين على حدود 1967.



وتقدم عريقات بالشكر الجزيل لدولة قطر اميرا وحكومة وشعبا ، و للقائمين على التنظيم الرائع والمميز لنادى الدوحة 2019، ولوضعهم القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال المنتدى.



وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، قد افتتح يوم امس منتدى الدوحة 2019 الذي ينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب"، بحضور كل من الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والرئيس ارمين سركسيان رئيس جمهورية أرمينيا، والرئيس نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور، ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، و أوتو رامون سوننهولزنر نائب رئيس جمهورية الإكوادور، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، وحسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وجاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، وتيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.



والقى الأمير تميم كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تطرق فيها إلى خطر تحول عالم متعدد الأقطاب إلى حالة تشظي نذرا من تنصل الدول الكبرى من مسؤولياتها تجاه العالم ولاسيما إنفاذ القانون والشرعية الدوليين.



ويتضمن برنامج المنتدى، الذي يستقطب 3000 مشارك من مختلف دول العالم وأكثر من 250 متحدثًا، مجموعة من الجلسات العامة والنقاشية والكلمات الرئيسية التي تتمحور حول موضوعات وقضايا عالمية مثل الهجرة واللاجئين والتطرف وتحديات الحوكمة في العالم وحروب الوكالة وكذلك آليات التعاون الإقليمي والتوازنات العالمية الجديدة.