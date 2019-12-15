شؤون فلسطينية

عريقات يلتقي رئيس الوزراء القطري ونائبه

عريقات يلتقي رئيس الوزراء القطري ونائبه
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني ، و نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني ، كل على حدة .

وجائت هذه اللقاءات على هامش مشاركة عريقات فى منتدى الدوحة 2019، حيث شارك في ثلاث جلسات عمل ، تناولت التطورات الأخيرة وتأثيرها على القضية الفلسطينية والمنطقة ، وعلى إمكانية تحقيق السلام على أساس مبدأ الدولتين على حدود 1967.

وتقدم عريقات بالشكر الجزيل لدولة قطر اميرا وحكومة وشعبا ، و للقائمين على التنظيم الرائع والمميز لنادى الدوحة 2019، ولوضعهم القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال المنتدى.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، قد افتتح يوم امس منتدى الدوحة 2019 الذي ينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب"، بحضور كل من الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والرئيس ارمين سركسيان رئيس جمهورية أرمينيا، والرئيس نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور، ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، و أوتو رامون سوننهولزنر نائب رئيس جمهورية الإكوادور، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، وحسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وجاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، وتيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والقى الأمير تميم كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تطرق فيها إلى خطر تحول عالم متعدد الأقطاب إلى حالة تشظي نذرا من تنصل الدول الكبرى من مسؤولياتها تجاه العالم ولاسيما إنفاذ القانون والشرعية الدوليين.

ويتضمن برنامج المنتدى، الذي يستقطب 3000 مشارك من مختلف دول العالم وأكثر من 250 متحدثًا، مجموعة من الجلسات العامة والنقاشية والكلمات الرئيسية التي تتمحور حول موضوعات وقضايا عالمية مثل الهجرة واللاجئين والتطرف وتحديات الحوكمة في العالم وحروب الوكالة وكذلك آليات التعاون الإقليمي والتوازنات العالمية الجديدة.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة توضح أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي

كهرباء غزة توضح أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس

الجماهير الفلسطينية تشارك في تشييع والد الشهيد يحيى عياش

الجماهير الفلسطينية تشارك في تشييع والد الشهيد يحيى عياش

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى

اشتية: هناك قضايا ستقوم الحكومة بتصويبها لصالح المعلمين

اشتية: هناك قضايا ستقوم الحكومة بتصويبها لصالح المعلمين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

غزة.. طاقم طبي ينقذ حياة شاب أربعيني بعد إصابته بجلطة دماغية

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

مجدلاني يتقدم باعتذار رسمي لمواطنة من ذوي الإعاقة

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس

جامعة القدس تُضيء شجرة الميلاد في حرمها الرئيس

عريقات يلتقي رئيس الوزراء القطري ونائبه

عريقات يلتقي رئيس الوزراء القطري ونائبه

الجماهير الفلسطينية تشارك في تشييع والد الشهيد يحيى عياش

الجماهير الفلسطينية تشارك في تشييع والد الشهيد يحيى عياش

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى

الدفاع المدني يخطر 21 منشأة ويمنح 28 تصريح خلال 152 جولة تفتيش

الدفاع المدني يخطر 21 منشأة ويمنح 28 تصريح خلال 152 جولة تفتيش

الاحتلال يستولي على جرافة في طوباس

الاحتلال يستولي على جرافة في طوباس

منوعات

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على &#34;إنستجرام&#34;

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على "إنستجرام"

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: &#34;فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري&#34;

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: "فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري"

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

أول ظهور لـ &#34;كاران&#34; ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

أول ظهور لـ "كاران" ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

ناهد السباعي تكشف مافعله أصدقاء هيثم أحمد زكي بعد 6 أسابيع من وفاته

ناهد السباعي تكشف مافعله أصدقاء هيثم أحمد زكي بعد 6 أسابيع من وفاته

عربي

نتنياهو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان

نتنياهو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان

مسؤول قطري رفيع يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

مسؤول قطري رفيع يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

قطر تكشف عن محادثات مع السعودية دون الإمارات

قطر تكشف عن محادثات مع السعودية دون الإمارات