الجماهير الفلسطينية تشارك في تشييع والد الشهيد يحيى عياش

رام الله - دنيا الوطنشاركت جماهير فلسطينية غفيرة بالضفة الغربية، الأحد، في تشييع جثمان الحاج عبد اللطيف عياش، والد المهندس الأول لكتائب القسام الشهيد يحيى عياش.وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الحاج عبد اللطيف عياش في قرية رافات، قبل توديعه إلى مثواه الأخير.وتوفي عياش، مساء أمس السبت، في مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، بعد صراع طويل مع المرض.ونعت حركة حماس، الحاج عبد اللطيف عياش والد الشهيد المهندس يحيى عياش، وقالت إنه "توفي بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن والأمة".وقالت إننا "اليوم إذ ننعى الحاج عبد اللطيف، نستذكر الأثر الطيب الذي أهداه لفلسطين والأمة نجله المهندس الشهيد يحيى عياش، الذي افتتح خطا جهاديا مباركا دفاعا عن شعبنا وحقوقه وردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في مجزرة المسجد الإبراهيمي".وأشارت حركة حماس إلى أن "عائلة المهندس وخاصة والده ووالدته لهم وقفات عز أثنا مطاردة يحيى عياش وعند استشهاده"، معربة عن تعازيها لعائلته وأهالي بلدته.