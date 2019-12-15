دولي

مصرع 24 شخصاً في انهيار منجم للذهب في الكونغو الديمقراطية

مصرع 24 شخصاً في انهيار منجم للذهب في الكونغو الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 24 شخصاً، مصرعهم، مساء اليوم الأحد، في انهيار أرضي بمنجم ذهب، في مقاطعة ايتوري شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، وفقاً لما ذكره مسؤول.

وقال وزير التعدين الإقليمي ديودون أباسا لوكالة (فرانس برس): "فرقنا على الأرض ... انتشلت 24 جثة وانقذت شخصين، بينما يواصل عمال الإنقاذ عمليات البحث، فقد يرتفع عدد القتلى".

وأضاف أباسا: "وقع الحادث السبت بين الساعة 5:30 مساء(1530 ت غ) و6 مساء. لقد باغتهم انهيار أرضي"، مردفا بقوله: ""السبب الرئيسي لهذا الانهيار الأرضي هو الأمطار شبه اليومية التي هطلت مؤخراً".

ويقع منجم ندييو على بعد حوالي 40 كلم من واتسا، المدينة الرئيسية في إقليم واتسا بإقليم أويلي العليا.

وإلى الجنوب ، قالت السلطات المدنية إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار المستمرة تسببت في مقتل 31 شخصاً في الفترة بين 7و 14 كانون الاول/ديسمبر في بوكافو بمقاطعة جنوب كيفو الشرقية.

وتسببت كارثة مماثلة في منجم مؤقت في مانيما في الغرب في مقتل 31 شخصاً في تشرين الاول/أكتوبر، وتم إلقاء اللوم على الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل 41 شخصاً على الأقل في العاصمة كينشاسا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشيع الحوادث في مناجم مؤقتة في الكونغو الديموقراطية، وغالباً ما تكون مميتة. ولكن ونظراً لوجود هذه المناجم في مناطق نائية، فلا يتم في العادة الإبلاغ عن الحوادث.

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