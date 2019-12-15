شؤون فلسطينية

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى

الوفد الأردني الطبي يغادر غزة بعد الانتهاء من زراعة أربعة حالات كلى
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. غازي اليازجي رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى ورئيس الفريق المحلي لزراعة الكلى، أنه تم الانتهاء من اجراء 4 حالات زراعة كلى على مدار يومين، وذلك ضمن المرحلة الرابعة للبرنامج الثاني لزراعة الكلى بالتعاون بين الفريق المحلي لزراعة الكلى ووفد زراعة الكلى من الاردن الشقيق برئاسة د. وليد مسعود استشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى بالتعاون مع جمعية اغاثة اطفال فلسطين.

وأوضح اليازجي، أن عدد المرضى الذين تم اجراء زراعة كلى لهم 17 مريض وتكللت جميعها بالنجاح منذ بداية البرنامج والذي بدء في تاريخ 14 يوليو 2019، منوهاً بأن الزيارة الخامسة ستكون في غضون شهر من الآن.

من جانبه، قدم د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي شكره وتقديره للطواقم المحلية ولأعضاء الوفد الاردني ولجمعية اغاثة اطفال فلسطين على جهودهم المبذولة في التخفيف عن أبناء شعبنا في ظل ما يشهده المرضى من معاناة.

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