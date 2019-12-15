اشتية: هناك قضايا ستقوم الحكومة بتصويبها لصالح المعلمين

وقال مخاطبا المعلمين والمعلمات، "أنتم قصة صمود ونجاح وحكاية بناء للإنسان والوطن، فلننهِ الانقسام الأسود من تاريخنا ونعيد صياغة حياتنا على أسس ديمقراطية وبمنهجية تحمّل الآخر، ونحن سعداء أن الرئيس محمود عباس قد أعلن عن قراره بإجراء الانتخابات، والتفت حول قراره اللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني، والسعادة مضافة ان الجميع توافق على ذلك. ليكون يوم المعلم في العام المقبل في القدس المحررة، بحضور أهلنا من قطاع غزة، على طريق حضور جميع معلمينا من الوطن والشتات نحو الدولة والعودة".



















رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد إشتية: "ان الحكومة تدرك أن هناك احتياجات ومطالب وحقوقا للمعلمين، وأن هناك العديد من الأمور المتعلقة بهم تحتاج الى مراجعة".وأضاف إشتية لدى مشاركته اليوم الأحد، بالاحتفال بيوم المعلم الفلسطيني، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ووزراء، وسفراء وقناصل عدد من الدول، "لا يعقل أن يتقاضى المعلم الذي يصحح أوراق امتحان الثانوية العامة مكافأة بعد سنة او سنتين، هذا الامر لن يتكرر مرة أخرى، هذه المكافأة ستدفع عند انتهاء التصحيح ولن يتم التأخير بعد اليوم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وتابع: "لا يعقل أن يؤخذ قرار بترقية المعلم ولا تصبح الترقية سارية المفعول من تاريخ اخذ القرار، هذه حقوق يجب ألا تضيع، ولا يعقل أن يكون مدراء الوزارات في المحافظات بدرجة مدير عام ما عدا مدراء التربية والتعليم، وعليه ابتداء من العام المقبل سيكون كل مدير ومديرة لمديرية التربية في المحافظات بدرجة مدير عام".وأشار إلى ان جل اهتمام الحكومة سينصب على نوعية التعليم بما يضمن التفكير الإبداعي والتفكير التجريبي، وبما يشمل العقل الحر والنقدي لمواجهة التجهيل والتبعية، ونريد إعادة صياغة العملية التعليمية والتوسع في التدريب المهني.وقال إشتية: "معلمو القدس يجب أن يعطوا كل الإمكانيات من اجل تعزيز صمودهم، وعندما لم يحصل زملاؤهم إلا على 50% من الراتب بسبب قرصنة الاحتلال لأموالنا، دفعنا لهم 100% من الراتب، بالإضافة الى العلاوة، تعزيزا لصمود أهلنا في القدس".وأكد أنه من غير المقبول الاعتداء على معلم أو معلمة في المدرسة، ولا على طبيب في المستشفى، هذا نهج مرفوض بالنسبة لنا، وسنعزز كل التشريعات الخاصة بحماية العملية التعليمية ومنشآتها، وقد طلبنا من المستشار القانوني ان يفيدنا بالتشاور مع هيئة التقاعد حول الاستحقاقات المترتبة على توظيف المعلمين بعقود من تثبيت حقوقهم التقاعدية".