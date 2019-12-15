شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يخطر 21 منشأة ويمنح 28 تصريح خلال 152 جولة تفتيش

الدفاع المدني يخطر 21 منشأة ويمنح 28 تصريح خلال 152 جولة تفتيش
رام الله - دنيا الوطن
سجلت سجلت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني اليوم الأحد 15/12/2019 ، نشاطها على النحو التالي .

إصدار (28) تصريح وقاية ، وتنظيم (152) جولة كشف وتفتيش ميدانية، ومنح إعلام شروط في (110) حالة، وتوزيع (21) إخطار مخالفة، والكشف وفحص (37) مصعداً كهربائياً وإغلاق مصعد .


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