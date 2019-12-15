الدفاع المدني يخطر 21 منشأة ويمنح 28 تصريح خلال 152 جولة تفتيش







رام الله - دنيا الوطنسجلت سجلت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني اليوم الأحد 15/12/2019 ، نشاطها على النحو التالي .إصدار (28) تصريح وقاية ، وتنظيم (152) جولة كشف وتفتيش ميدانية، ومنح إعلام شروط في (110) حالة، وتوزيع (21) إخطار مخالفة، والكشف وفحص (37) مصعداً كهربائياً وإغلاق مصعد .