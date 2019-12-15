هيئة الأسرى تدين الاعتقالات المتكررة لأمين سر حركة فتح في القدس

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته صباح الأحد، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، لأمين سر حركة فتح بمدينة القدس شادي مطور، والتي كان آخرها فجر هذا اليوم بعد اقتحام منزله في القدس.





كما وجرى اعتقال أيضاً كل من الشابين مجدي أبو غزالة وعرين زعانين بعد مداهمة منازلها بمدينة القدس وتفتيشها وقلبها رأساً على عقب.





وأوضحت هيئة الأسرى أن سلطات الاحتلال مستمرة بسياستها باستهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية، لافتة بأن ما يحدث داخل المدينة المقدسة يأتي في سياق تضييق الخناق على أهالي المدينة والانتقام من صمودهم التاريخي على أرضها.

رام الله - دنيا الوطن