تعليم شرق غزة :61811 طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

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رام الله - دنيا الوطن

أوضحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة أن عدد الطلبة المسجلين في كشوفتها للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام 2019/2020 بلغ 61811 في كافة المراحل الدراسية.



وبينت المديرية أن عدد الطلبة المسجلين في كشوفاتها للمرحلة الأساسية العليا والدنيا بلغ 53431 طالب وطالبة ,فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين للصف الحادي عشر أدبي 3341 والفرع العلمي 1056 والفرع الشرعي 139وفرع الإدارة والريادة 117 طالبة وطالبة.



وأشارت المديرية أن عدد الطلبة المسجلين في الصف الثاني عشر أدبي بلغ 2868 والعلمي 698 والشرعي 161 طالب وطالبة.



واكد مدير التربية والتعليم أ. اشرف حرز الله أن كافة الاستعدادات والتجهيزات للامتحانات تمت علي أكمل وجه , متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبةالمتقدمين.