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الكنيسة الأرثوذكسية بغزة: من غادر القطاع إلى الضفة عبر الأردن 20 مسيحيًا فقط

الكنيسة الأرثوذكسية بغزة: من غادر القطاع إلى الضفة عبر الأردن 20 مسيحيًا فقط
خاص دنيا الوطن
أكد مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بقطاع غزة، كامل عياد، أن مسلسل التضييق على المسيحيين، مستمر، ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وقال عياد لـ"دنيا الوطن": إن الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، بخصوص الموافقة على 500 تصريح لمسيحيي قطاع غزة، مضيفًا: "تقدمنا إلى الارتباط الفلسطيني للحصول على 950 تصريحًا لمسيحيي غزة، ولحد اللحظة لم يوافق الجانب الإسرائيلي على مغادرة هؤلاء".

وحول ما نشره الإعلام الإسرائيلي بمغادرة 100 مسيحي من غزة إلى الضفة الغربية عبر الأردن، ذكر عياد، أن من غادر ما بين 15 - 20 مواطنًا، وليس 100 شخص، داعيًا لضرورة انهاء سياسة التمييز بين المسيحيين.

وأوضح أن من حق المسيحيين في العالم وغزة بالذهاب إلى المدن المقدسة لأداء الشعائر الدينية، وليس من حق السلطات الإسرائيلية أن تمنع ذلك، وعندما تسمح بدخول بعض المسيحيين إلى القدس وبيت لحم ليس منة منهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضع بعض الأطفال بسن 10 سنوات على بند المنع الأمني.

وأضاف: القوانين الدولية والإنسانية تكفل حقوق الأشخاص بالعبادة، وحرية التنقل، وإسرائيل تمنع حرية التنقل من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية، وترفض السماح لهم بأداء الشعائر الدينية.

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