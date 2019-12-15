دولي

تركيا تُبدي استعدادها للتفاوض مع إسرائيل حول أنابيب الغاز

تركيا تُبدي استعدادها للتفاوض مع إسرائيل حول أنابيب الغاز
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت تركيا عن استعدادها للتفاوض مع إسرائيل حول نقل امدادات الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. 

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، نقل مصدر تركي رفيع المستوى في مجال الطاقة رسالة بهذا الخصوص إلى إسرائيل موضحاً أن بلاده تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل وتعيين وزير طاقة جديد لبحث هذه المسالة. 

وأشارت القناة إلى أن هذا الموقف التركي، يأتي بعكس تصريحات سابقة مفادها ن أنقرة لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر مساحة بحرية تتبع لها.




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