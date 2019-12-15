تركيا تُبدي استعدادها للتفاوض مع إسرائيل حول أنابيب الغاز





وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، نقل مصدر تركي رفيع المستوى في مجال الطاقة رسالة بهذا الخصوص إلى إسرائيل موضحاً أن بلاده تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل وتعيين وزير طاقة جديد لبحث هذه المسالة.





وأشارت القناة إلى أن هذا الموقف التركي، يأتي بعكس تصريحات سابقة مفادها ن أنقرة لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر مساحة بحرية تتبع لها.











رام الله - دنيا الوطنأعربت تركيا عن استعدادها للتفاوض مع إسرائيل حول نقل امدادات الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.