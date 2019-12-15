برلماني أردني: أكثر من 60 نائباً وقعوا مذكرة لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي

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خاص دنيا الوطن

أكد يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني، أنه لا معلومات بأن الحكومة الأردنية ستقدم على استيراد الغاز الإسرائيلي.



وقال السعود لـ"دنيا الوطن": "إن المعلومات المتوفرة الآن هو إلغاء اتفاقية مع شركة (ترو) العالمية، وقد ذكر موضوع الغاز الإسرائيلي تحت قبة البرلمان، وقد تحدث رئيس مجلس النواب بأن هناك مذكرة موقعة من أكثر من 60 نائباً، لالغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي".



وأضاف السعود: "هذا الموضوع في غاية من الأهمية، حيث أن الشعب الأردني بكافة مكوناته، بالاضافة إلى مجلس النواب بكافة أعضائه، يرفضون مثل هذه الاتفاقية، حيث أن هذه الاتفاقية المشؤومة لم تجلب للأردن إلا الويلات".