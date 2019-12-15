عاجل

  • مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

عربي

برلماني أردني: أكثر من 60 نائباً وقعوا مذكرة لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي

برلماني أردني: أكثر من 60 نائباً وقعوا مذكرة لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي
خاص دنيا الوطن
أكد يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني، أنه لا معلومات بأن الحكومة الأردنية ستقدم على استيراد الغاز الإسرائيلي.

وقال السعود لـ"دنيا الوطن": "إن المعلومات المتوفرة الآن هو إلغاء اتفاقية مع شركة (ترو) العالمية، وقد ذكر موضوع الغاز الإسرائيلي تحت قبة البرلمان، وقد تحدث رئيس مجلس النواب بأن هناك مذكرة موقعة من أكثر من 60 نائباً، لالغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي".

وأضاف السعود: "هذا الموضوع في غاية من الأهمية، حيث أن الشعب الأردني بكافة مكوناته، بالاضافة إلى مجلس النواب بكافة أعضائه، يرفضون مثل هذه الاتفاقية، حيث أن هذه الاتفاقية المشؤومة لم تجلب للأردن إلا الويلات".

أخبار ذات صلة

مسؤول قطري رفيع يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

مسؤول قطري رفيع يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

قطر تكشف عن محادثات مع السعودية دون الإمارات

قطر تكشف عن محادثات مع السعودية دون الإمارات

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بيروت

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بيروت

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ&#34;حزب الله&#34; وأمل في بيروت

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ"حزب الله" وأمل في بيروت

&#34;عقبال عنا&#34;.. نائبة لبنانية تُشيد بقرارات الرئيس عباس بشأن المرأة الفلسطينية

"عقبال عنا".. نائبة لبنانية تُشيد بقرارات الرئيس عباس بشأن المرأة الفلسطينية

أول تعليق لعمر البشير على حكم حبسه عشر سنوات

أول تعليق لعمر البشير على حكم حبسه عشر سنوات

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية

هيئة الأسرى تدين الاعتقالات المتكررة لأمين سر حركة فتح في القدس

هيئة الأسرى تدين الاعتقالات المتكررة لأمين سر حركة فتح في القدس

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

عيسى: الجمعية العامة تنتصر لوكالة الغوث بتفويضها لثلاث سنوات قادمة

عيسى: الجمعية العامة تنتصر لوكالة الغوث بتفويضها لثلاث سنوات قادمة

تعليم شرق غزة :61811 طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

تعليم شرق غزة :61811 طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

&#34;الخارجية&#34;: تمديد ولاية &#34;الأونروا&#34; رد دولي طبيعي على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها

"الخارجية": تمديد ولاية "الأونروا" رد دولي طبيعي على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها

صيام: 18 الف منزل في القدس مهددة بالهدم بحجة عدم قانونيتها

صيام: 18 الف منزل في القدس مهددة بالهدم بحجة عدم قانونيتها

منوعات

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: &#34;فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري&#34;

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: "فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري"

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

أول ظهور لـ &#34;كاران&#34; ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

أول ظهور لـ "كاران" ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

عربي

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بيروت

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بيروت

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ&#34;حزب الله&#34; وأمل في بيروت

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ"حزب الله" وأمل في بيروت