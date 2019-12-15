الجعبري يكشف عن خطة فتح لزيادة عدد المصلين بالحرم الإبراهيمي خلال ستة شهور



وأوضح الجعبري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، ان خطة فتح تتضمن عرقلة التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة بالخليل وتوفير الحماية لمنازل المواطنين المهددة بالاستيطان ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل

لجان حماية للمصلين في الحرم تقوم بحمايتهم حتى الانتهاء من صلاتهم.





في السياق أكد الجعبري أن لقاءات ستعقد مع رؤساء البلديات لحث المواطنين على التوجه للحرم الابراهيمي، مشيرا في الاطار ذاته إلى ان حركة الشبيبة الطلابية لديها برنامج بهذا الخصوص.







رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول حركة فتح في البلدة القديمة والأماكن المغلقة بالخليل مهند الجعبري، عن خطة عمل للحركة للستة شهور القادمة تهدف لزيادة عدد المصلين في الحرم الإبراهيمي وتشجيع التوجه له والحفاظ على هويته ، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق المساجد المحيطة يوم الجمعة لتكثيف التواجد في الحرم الابراهيميالشريف.