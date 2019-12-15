عاجل

  • مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

شؤون فلسطينية

"الخارجية": تمديد ولاية "الأونروا" رد دولي طبيعي على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها

"الخارجية": تمديد ولاية "الأونروا" رد دولي طبيعي على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها
رام الله - دنيا الوطن
 اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن تمديد ولاية "الأونروا" رد دولي طبيعي على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، على أن سياسة الابتزاز الأمريكية الاسرائيلية ورغم قوتها وتأثيرها على بعض الدول، فشلت أمام التفاف غالبية دول العالم وتمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وبالرغم من أن المعركة مرتبطة أساساً بتجديد عمل وكالة الأونروا إلا أنها عكست معركة أكبر ارتبطت بمحاولات الادارة الأمريكية فرض رؤيتها الاحادية والمنحازة على المجتمع الدولي انطلاقا من معركة الاونروا، وامتداداً لمعارك أخرى عديدة سوف تصيب دولاً آخرى ومصالحها.

وقالت إن "هذا الاجماع الدولي يمثل استفتاء أممياً على تمسك المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194."

وأضافت أن هذا القرار أكد على أن دولة فلسطين لا تقف لوحدها في خنادق المواجهة الدولية، وإنما تحظى بدعم وإسناد غالبية دول العالم لعدالة قضيتها، وهو يعني أيضاً أن سياسة التهديد والوعيد والابتزاز والتنمر الامريكية الإسرائيلية ضد الوكالة فشلت فشلاً ذريعاً، وهو ما عكسه حجم التصويت الدولي لصالح تمديد ولايتها.

وشددت "الخارجية" على أن الالتفاف الدولي حول الأونروا يؤكد على فشل المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتشويهها والتشكيك في مصداقيتها والضغط على الدول لوقف تمويل عملياتها، ويعكس في ذات الوقت قناعة غالبية دول العالم بالدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة منذ نشأتها خاصة في الظروف الصعبة الراهنة، لافتة الى أن تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة يوفر الفرصة للقائمين على أعمال الوكالة للتركيز على حشد الأموال اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها.

وحيّت الوزارة بعثتها في نيويورك وبعثاتها الأخرى على الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذه المعركة، وشكرت جميع الدول التي صوتت لصالح قرار تمديد مهمة عمل "الأونروا"، وتلك التي عملت جاهدة لإنجاحه وعلى الأخص الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية، مطالبة بترجمة هذا الاجماع الدولي الى دعم مالي حقيقي يُمكّن الأونروا من القيام بمهامها وتنفيذ برامجها الانسانية على أكمل وجه تجاه اللاجئين الفلسطينيين ريثما يحصلوا على حقوقهم المشروعة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستولي على جرافة في طوباس

الاحتلال يستولي على جرافة في طوباس

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية

هيئة الأسرى تدين الاعتقالات المتكررة لأمين سر حركة فتح في القدس

هيئة الأسرى تدين الاعتقالات المتكررة لأمين سر حركة فتح في القدس

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

عيسى: الجمعية العامة تنتصر لوكالة الغوث بتفويضها لثلاث سنوات قادمة

عيسى: الجمعية العامة تنتصر لوكالة الغوث بتفويضها لثلاث سنوات قادمة

تعليم شرق غزة :61811 طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

تعليم شرق غزة :61811 طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

الكنيسة الأرثوذكسية بغزة: من غادر القطاع إلى الضفة عبر الأردن 20 مسيحيًا فقط

الكنيسة الأرثوذكسية بغزة: من غادر القطاع إلى الضفة عبر الأردن 20 مسيحيًا فقط

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية

هيئة الأسرى تدين الاعتقالات المتكررة لأمين سر حركة فتح في القدس

هيئة الأسرى تدين الاعتقالات المتكررة لأمين سر حركة فتح في القدس

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

عيسى: الجمعية العامة تنتصر لوكالة الغوث بتفويضها لثلاث سنوات قادمة

عيسى: الجمعية العامة تنتصر لوكالة الغوث بتفويضها لثلاث سنوات قادمة

تعليم شرق غزة :61811 طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

تعليم شرق غزة :61811 طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

&#34;الخارجية&#34;: تمديد ولاية &#34;الأونروا&#34; رد دولي طبيعي على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها

"الخارجية": تمديد ولاية "الأونروا" رد دولي طبيعي على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها

صيام: 18 الف منزل في القدس مهددة بالهدم بحجة عدم قانونيتها

صيام: 18 الف منزل في القدس مهددة بالهدم بحجة عدم قانونيتها

منوعات

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: &#34;فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري&#34;

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: "فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري"

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

أول ظهور لـ &#34;كاران&#34; ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

أول ظهور لـ "كاران" ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

عربي

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بيروت

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بيروت

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ&#34;حزب الله&#34; وأمل في بيروت

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ"حزب الله" وأمل في بيروت