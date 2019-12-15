صيام: 18 الف منزل في القدس مهددة بالهدم بحجة عدم قانونيتها
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب محافظ القدس عبد الله صيام، أن سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة ، تأتي في سياق الأجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين ، وتهويد وأسرلة المدينة المحتلة ، مشيرا إلى أن 18 الف منزل في القدس مهددة بالهدم بحجة عدم قانونيتها .
وتعليقا على اعتقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور وعدد من المواطنين، أوضح صيام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن ذلك يأتي في سياق منع العمل الرسمي الفلسطيني في القدس، وثني الإرادة الفلسطينية وتركيع المواطنين المقدسيين.
أكد نائب محافظ القدس عبد الله صيام، أن سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة ، تأتي في سياق الأجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين ، وتهويد وأسرلة المدينة المحتلة ، مشيرا إلى أن 18 الف منزل في القدس مهددة بالهدم بحجة عدم قانونيتها .
وتعليقا على اعتقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور وعدد من المواطنين، أوضح صيام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن ذلك يأتي في سياق منع العمل الرسمي الفلسطيني في القدس، وثني الإرادة الفلسطينية وتركيع المواطنين المقدسيين.
التعليقات