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توقعات بالتوصل لصفقة مع ادارة سجون الإحتلال بشأن الأسير احمد زهران

توقعات بالتوصل لصفقة مع ادارة سجون الإحتلال بشأن الأسير احمد زهران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر ان تعقد محكمة الاحتلال جلسة في التاسع عشر من الشهر الجاري للرد  على طلب الاستئناف الذي قدمه محامي الأسير احمد زهران احتجاجا على تثبيت  الاعتقال الاداري بحق الاسير زهران المضرب عن الطعام منذ 85 يوما على  التوالي .

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، أنه من المتوقع يتم التوصل لصفقة مع ادارة سجون الاحتلال ومخابراتها بشأن الأسير احمد زهران بتحديد موعد لانتهاء اعتقاله ووقف اضرابه وذلك قبيل جلسة المحكمة المقررة هذا الشهر.

وأضاف عبد ربه أن الحالة الصحية للأسير زهران في تدهور مستمر بسبب استمرار اعتقاله الاداري ورفضه تناول المدعمات في بداية اضرابه عن الطعام، مشيرا إلى أنه اذا ما استمر في الاضراب فان حياته مهددة بالخطر.

واوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن هناك 200 حالة مرضية صعبة في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال وتحتاج متابعة طبية حثيثة، مشيرا إلى أن عددا من الأسرى يعانون من الأورام الخبيثة.

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