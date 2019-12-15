حبيب: الانقسام استنزف الحالة الوطنية لسنوات طويلة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور خضر حبيب بعد أن قدم التهنئة باسم الحركة وقيادتها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ممثلة بأمينها العام الرفيق المناضل أحمد سعدات الذي تمنى له الحرية.





وأشار حبيب إلى أن العلاقات التي تربط حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي علاقة البندقية وكل من يحمل البندقية في وجه الاحتلال فالمقاومة هي خيار شعبنا وهي الكفيلة برحيل الاحتلال عن ارضنا.





كما أكد حبيب على أن الانقسام قد استنزف الحالة الوطنية لسنوات طويلة وبات من الملح ضرورة مغادرة هذا المربع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية وتصويب المسار بما ينسجم واهداف ومصالح شعبنا ويقطع الطريق على الاحتلال ومشاريعه للانقضاض على حقوق شعبنا وتصفيتها وبالتالي ليس امامنا إلا التمسك بوحدتنا ومقاومتنا.