ضراغمة: قوات الإحتلال هدمت خربة الحديدية بشكل متكرر ودمرت الطريق الوحيدة للقرية



وأوضح ضراغمة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، ان قوات الاحتلال قامت بعمليات هدم متكررة لخربة الحديدية وتدمير الطريق الرئيسة والوحيدة المؤدية اليها واغلاقه من اجل التضييق على المواطنين بهدف ترحيلهم.



رام الله - دنيا الوطنقال الناشط الحقوقي في منطقة الاغوار عارف ضراغمة بان الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول الى اراضيهم وزراعتها تحت حجج واهية ومعروفة لمحاصرة القرى والخرب في الاغوار خاصة في منطقة الحديدية من اجل ضم ما تبقى من الاغوار من قبل الاحتلال ومستوطنيه.