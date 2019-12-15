خليلية: سلطات الاحتلال أقامت 4000 وحدة استيطانية في الضفة



وأشار خليلية في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، الى ان القرار الامريكي بشأن المستوطنات سيؤدي الى زيادة الانتهاكات خلال العام المقبل والتي ستكون أكثر ضررا كضم الأغوار التي لاقت موافقة مبدئية من جميع الاحزاب الاسرائيلية.



وفيما يتعلق برفض مجلس حقوق الانسان الدولي نشر قاعدة البيانات للشركات العاملة بالمستوطنات قال خليلية، إن هناك خلافات حول نشر القائمة بسبب أولوية رأس المال دوليا معربا عن أمله في نشر أسماء هذه الشركات والتي تتفرع على مستوى دول العالم كافة.







رام الله - دنيا الوطنقال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية سهيل خليلية، إن سلطات الاحتلال أقامت 4000 وحدة استيطانية في الضفة تناغما لما خطط له الاحتلال خلال الفترة الماضية من انشاء طرق وشبكات كهرباء ومياه وتوسيع مناطق صناعية و تصاعد الهدم لمشاريع الدول المانحة في مناطق (ج) .