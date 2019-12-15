مركزية فتح تجتمع الثلاثاء المقبل لبحث ملفات الانتخابات والمصالحة



وأوضح صيدم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ان هناك متابعات حثيثة مع جميع الفصائل للوصول الى نتيجة واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية والامر وصل الى تقديم طلب لإسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.



وفيما يتعلق بإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات بين صيدم بان الرئيس محمود عباس قال بوضوح بان اصداره مرتبط بالموافقة الاسرائيلية لإجرائها في القدس باعتبارها عملية محورية.





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم إن بأن اجتماعا للجنة المركزية سيعقد الثلاثاء القادم يعقبه اجتماع للمجلس الثوري لمناقشة تفاصيل الانتخابات والوضع السياسي وملف المصالحة وغيرها من القضايا العالقة.