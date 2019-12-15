تنفيذية المنظمة تعقد إجتماعاً الأحد المقبل لبحث ملفات مهمة



وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، أنه سيتم التوجه مجددا لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومتابعة الاتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية كما سيتم التواصل مجددا مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لحثها على الاعتراف.



وعلى صعيد اجراء الانتخابات في القدس المحتلة، أكد رأفت أن الاتصالات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ومع الأشقاء في الأردن ومصر للضغط على حكومة الاحتلال بشان إجراء الانتخابات في القدس المحتلة كما جرت في السابق.



وفيما يتعلق بالهجوم الأمريكي على الصين أدان عضو تنفيذية المنظمة صالح رأفت هذا التدخل الأمريكي في شؤون الصين الداخلية واعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.



رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا لها الاحد المقبل لمناقشة التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي في ظل الاجراءات الاسرائيلية والأمريكية تجاه تهويد القدس المحتلة ومواصلة مصادرة الأراضي.