وزير الجيش الإسرائيلي يتحدث عن موعد "الحرب" التي ستقضي على حماس والجهاد





رام الله - دنيا الوطنقال نائب وزير جيش الإحتلال آفي ديختر: الحرب في غزة والتي ستهزم حماس والجهاد هي مسألة وقت.وأضاف ديختر وفق ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه القصة هي من خلال عملية مثل السور الواقي، لن يستغرق الأمر أسابيع أو شهور - سيستغرق الأمر بعض الوقت، يجب أن نكون مستعدين".