وزير الجيش الإسرائيلي يتحدث عن موعد "الحرب" التي ستقضي على حماس والجهاد
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب وزير جيش الإحتلال آفي ديختر: الحرب في غزة والتي ستهزم حماس والجهاد هي مسألة وقت.
وأضاف ديختر وفق ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه القصة هي من خلال عملية مثل السور الواقي، لن يستغرق الأمر أسابيع أو شهور - سيستغرق الأمر بعض الوقت، يجب أن نكون مستعدين".
قال نائب وزير جيش الإحتلال آفي ديختر: الحرب في غزة والتي ستهزم حماس والجهاد هي مسألة وقت.
وأضاف ديختر وفق ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه القصة هي من خلال عملية مثل السور الواقي، لن يستغرق الأمر أسابيع أو شهور - سيستغرق الأمر بعض الوقت، يجب أن نكون مستعدين".
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