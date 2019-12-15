آلية السفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين 16 ديسمبر 2019.وقالت الداخلية في بيانٍ وصل "دنيا الوطن"، إن السفر سيكون غدًا الإثنين، من الحافلة الخامسة حتى التاسعة من كشف (12/12).ودعت المسافرين إلى التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرًة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وطالبت الداخلية، المسافرين إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.