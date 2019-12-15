دولي

زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين

زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات، اليوم الأحد، جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، المنطقة ذاتها التي تعرضت لعدة هزّات أرضية أوقعت قتلى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بأن الزلزال يقع جنوب مدينة دافاو المكتظة بالسكان، مشيرا إلى أن "احتمال سقوط ضحايا ووقوع أضرار ضئيل، ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي".

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