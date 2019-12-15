زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات، اليوم الأحد، جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، المنطقة ذاتها التي تعرضت لعدة هزّات أرضية أوقعت قتلى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بأن الزلزال يقع جنوب مدينة دافاو المكتظة بالسكان، مشيرا إلى أن "احتمال سقوط ضحايا ووقوع أضرار ضئيل، ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي".
ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات، اليوم الأحد، جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، المنطقة ذاتها التي تعرضت لعدة هزّات أرضية أوقعت قتلى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بأن الزلزال يقع جنوب مدينة دافاو المكتظة بالسكان، مشيرا إلى أن "احتمال سقوط ضحايا ووقوع أضرار ضئيل، ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي".
التعليقات