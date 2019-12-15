منظمة حماية المستهلكين الأوروبين تطالب بالاتزام بقرار محكمة العدل حول بضائع المستوطنات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالبت منظمة حمايه المستهلكين الاوروبين - فيدير كونسوماتوري الشركات والمصانع وشركات التوزيع بالاتزام بقرار محكمه العدل الاوروبية التي تجبر كتابة مصدر انتاج البضائع المصنعه في المستعمرات الاسرائيلية القائمة في الاراضي الفلسطينيه المحتله، واجباري وضع علامه على البضائع الغذائية المنتجه في المستعمرات الاسرائيلية القائمة على الاراضي المحتلة الفلسطينية.



وقالت انها ملتزمة بقرار محكمه العدل الاوروبية ،وتابعت إنها خطوة مهمة بخصوص الشفافية المتعلقة في معرفة واختيار نوع البضائع من قبل المستهلكين الايطاليين.



وقال الدكتور ميلاد جبران البصير رئيس جمعية حماية المستهلكين - فيدير كونسوماتوري في محافظه فورلي - تثيزبنا الايطالية " انه قرار وحكم مهم في اتجاه الشفافية، ولا يمكن التساهل عنه والعمل بدونه فيما يتعلق في حقوق المستهلكين والذين لهم كل الحق ان يعرفوا وبدقه مكان انتاج البضاعه او السلع التي يستهلكونها.



وتابع البصير ان محكمه العدل الاوروبية صرحت بهذا الخصوص انه يجب واجباري الاشاره الى الاراضي التي انتجت بها البصائع والسلع الغذائية، وذلك لكي يتم تجنب قياده وارشاد المستهلكين بطريقه خاطئة ،وغير حقيقية بخصوص وجود دوله اسرائيل في الاراضي المحتله كونها دولة محتلة وليس سلطه ذات سياده.



الدكتور بصير يضيف اننا نعتبر هذا القرار في غاية الاهمية ليس فقط لانه يفرض على الشركات والمصانع والمنتجين كتابه مكان الانتاج والتصنيع بطريقه صحيحه وبطريقه شفافه - مصدر ومكان الانتاج والتصنيع ، هذا القرار مهم وحكيم ايضا لانه يعترف في اهمية ودور المستهلكين، من خلال اختيارهم يقوموا بعمل ونشاطات مهمه جدا وذلك حسب ضمائرهم وتصرفاتهم المنتقده .



وتابع في هذه الاحوال يتم الاعتراف بدور واهمية ومسؤولية الشركات ، وشركات التوزيع والمواطنين نفسهم حيث انهم في اختيارهم بضائع وسلع منتجةه ومصنعة ومصدرها هي الاراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث انهم بحال اختيارهم هذه البضائع والتي مصدرها الاراضي المحتله حيث تغتصب حقوق الانسان وتغتصب ابسط الحقوق حسب القانون الدولي.



يذكر أن ميلاد البصير فلسطيني الاصل والانتماء من بلده الطيبه قضاء رام الله .