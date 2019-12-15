عاجل

  • مركزية فتح تجتمع الثلاثاء المقبل لبحث ملفات الانتخابات والمصالحة

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين يطالب بتوفير الملابس والأغطية الشتوية للأسرى في السجون

أسرى فلسطين يطالب بتوفير الملابس والأغطية الشتوية للأسرى في السجون
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز أسرى فلسطين للدراسـات المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية، وفى مقدمتها الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لتوفير مستلزمات الأسرى الشتوية من ملابس وأغطيه في ظل البرد القارس مع دخول فصل الشتاء والتي يحتاجها الأسرى بشكل كبير نظرا لافتقار السجن لها.

الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أكد بأن الأسرى في كافة السجون يعيشون معاناة مضاعفة مع دخول فصل الشتاء نظرا للنقص الحاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة، وخاصة السجون التي تقع في المناطق الصحراوية وهى "النقب ونفحه وبئر السبع وريمون" نظرا للأجواء الباردة جدا التي تتميز بها تلك المنطقة، اضافة الى ان كون بعض الأقسام في عدد من السجون من الخيام فإنها لا تقى برد الشتاء، و العديد منها قديم ومهترئ ، مما يسمح بدخول مياه الأمطار على الأسرى .

وأشار "الأشقر" الى ان سلطات الاحتلال لا تسمح بإدخال الاغطية والملابس الشتوية  للأسرى إلا بكميات محدودة جدا لا تكفى حاجة الأسرى، كذلك تمنع شراء بعض تلك الأصناف من الاحتياجات من كنتين السجن، ومن يتوفر تكون أسعاره مرتفعة بشكل كبير جدا، اضافة الى وجود عدد كبير من الأسرى الذين اعتقلوا حديثاً وهؤلاء لا يتوفر لديهم أي اغراض نظرا لعدم تمكنهم من الزيارة في الشهور الستة الأولى للاعتقال .

وبين "الأشقر" أن البرودة الشديدة في سجن النقب تصل لدرجة تجمد بعض أطراف المعتقلين من شدة البرد، مع عدم وجود وسائل للتدفئة، إضافة إلى عدم توفر المياه الساخنة بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذه الأجواء الباردة تستمر لعدة شهور وخاصه في ظل المنخفضات التي تضرب المنطقة بين الحين والاخر، مما يصيب العديد من الأسرى بالأمراض المختلفة وخاصة أمراض العظام والروماتيزم والتهابات المفاصل وآلام الظهر، والأمراض الصدرية، مع انعدام الرعاية الطبية والأدوية اللازمة للعلاج .

وأضاف "الأشقر" بان الاحتلال يتعمد في فصل الشتاء زيادة معاناة الأسرى عبر العديد من الممارسات القمعية وفى مقدمتها، اقتحام غرف و خيام الأسرى، لتبرير اخراجهم الى أماكن مفتوحة في ساعات متأخرة من الليل والجلوس في العراء لساعات طويلة، في ظل البرد القارص والمطر أحياناً ، هذا اضافة الى إجبارهم على إجراء العدد اليومي في الصباح الباكر جدا أو في أوقات المساء في ظل البرد أو المطر .

وطالب المركز بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية لتوفير الحماية للأسرى من الظروف القاسية التي تنتظرهم مع دخول فصل الشتاء ، والعمل على توفير كل ما يلزمهم من أغراض تقيهم البرد والمطر والأمراض .

أخبار ذات صلة

خليلية: سلطات الاحتلال أقامت 4000 وحدة استيطانية في الضفة

خليلية: سلطات الاحتلال أقامت 4000 وحدة استيطانية في الضفة

مركزية فتح تجتمع الثلاثاء المقبل لبحث ملفات الانتخابات والمصالحة

مركزية فتح تجتمع الثلاثاء المقبل لبحث ملفات الانتخابات والمصالحة

تنفيذية المنظمة تعقد إجتماعاً الأحد المقبل لبحث ملفات مهمة

تنفيذية المنظمة تعقد إجتماعاً الأحد المقبل لبحث ملفات مهمة

الاحتلال يمنع المزارعين من بيع محاصيلهم في منطقة الهِجرة بالخليل

الاحتلال يمنع المزارعين من بيع محاصيلهم في منطقة الهِجرة بالخليل

وزير الجيش الإسرائيلي يتحدث عن موعد &#34;الحرب&#34; التي ستقضي على حماس والجهاد

وزير الجيش الإسرائيلي يتحدث عن موعد "الحرب" التي ستقضي على حماس والجهاد

آلية السفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

آلية السفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

إصابة عشرات العمال بالاختناق على بوابة قفين شمال طولكرم

إصابة عشرات العمال بالاختناق على بوابة قفين شمال طولكرم

منظمة حماية المستهلكين الأوروبين تطالب بالاتزام بقرار محكمة العدل حول بضائع المستوطنات

منظمة حماية المستهلكين الأوروبين تطالب بالاتزام بقرار محكمة العدل حول بضائع المستوطنات

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

خليلية: سلطات الاحتلال أقامت 4000 وحدة استيطانية في الضفة

خليلية: سلطات الاحتلال أقامت 4000 وحدة استيطانية في الضفة

تنفيذية المنظمة تعقد إجتماعاً الأحد المقبل لبحث ملفات مهمة

تنفيذية المنظمة تعقد إجتماعاً الأحد المقبل لبحث ملفات مهمة

الاحتلال يمنع المزارعين من بيع محاصيلهم في منطقة الهِجرة بالخليل

الاحتلال يمنع المزارعين من بيع محاصيلهم في منطقة الهِجرة بالخليل

إصابة عشرات العمال بالاختناق على بوابة قفين شمال طولكرم

إصابة عشرات العمال بالاختناق على بوابة قفين شمال طولكرم

منظمة حماية المستهلكين الأوروبين تطالب بالاتزام بقرار محكمة العدل حول بضائع المستوطنات

منظمة حماية المستهلكين الأوروبين تطالب بالاتزام بقرار محكمة العدل حول بضائع المستوطنات

أسرى فلسطين يطالب بتوفير الملابس والأغطية الشتوية للأسرى في السجون

أسرى فلسطين يطالب بتوفير الملابس والأغطية الشتوية للأسرى في السجون

نقابة المحامين تستجيب لمناشدة المواطن عزام جواريش

نقابة المحامين تستجيب لمناشدة المواطن عزام جواريش

مكبل في المستشفى.. الأسير أحمد زهران مضرب منذ 84 يوما

مكبل في المستشفى.. الأسير أحمد زهران مضرب منذ 84 يوما

منوعات

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

أول ظهور لـ &#34;كاران&#34; ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

أول ظهور لـ "كاران" ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

كيم كارداشيان تعترف بخضوعها لخمس عمليات تجميل لإصلاح &#34;مناطق متضررة&#34;

كيم كارداشيان تعترف بخضوعها لخمس عمليات تجميل لإصلاح "مناطق متضررة"

عربي

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ&#34;حزب الله&#34; وأمل في بيروت

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ"حزب الله" وأمل في بيروت

&#34;عقبال عنا&#34;.. نائبة لبنانية تُشيد بقرارات الرئيس عباس بشأن المرأة الفلسطينية

"عقبال عنا".. نائبة لبنانية تُشيد بقرارات الرئيس عباس بشأن المرأة الفلسطينية

أول تعليق لعمر البشير على حكم حبسه عشر سنوات

أول تعليق لعمر البشير على حكم حبسه عشر سنوات