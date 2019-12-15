نقابة المحامين تستجيب لمناشدة المواطن عزام جواريش

تابع مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين مناشدة المواطن عزام جواريش عبر صفحة الصحفي محمد اللحام وذلك للدفاع عن حقوقه ومتابعة ملفه وتكاليف علاجه .





وفوراعلام نقابة المحامين قام مجلس النقابة بالاتصال والتحقق اللازم لمعرفة حيثيات الامور التي وقعت مع المواطن جواريش

وقرر المجلس تكليف اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين في محافظة بيت لحم بمتابعة ملف المواطن عزام جواريش وتعيين محامي متخصص للدفاع عن حقوقه ومتابعة ملفه لدى كافة الجهات صاحبة الاختصاص وبالأخص الجهه المشغلة والتي قامت بانهاء خدماته.





كما وقرر مجلس النقابة المساعدة في علاج المواطن المذكور وإجراء العملية المطلوبة له وذلك انطلاقًا من واجبات النقابة الوطنية والأخلاقية والقانونية وللتخفيف من معاناة اهلنا وتقديم العون لكل مظلوم.





وأكدت نقابة المحامين في بيان صدر عنها مساء الامس أن النقابة المحامين بهيئتها العامة ومجلس نقابتها ستعمل على تقديم العون في كافة المجالات القانونية والإنسانية كون ان مهنه المحاماة مهنة سامية ورسالة عدل وحق قائمة على الإنسانية ومن واجبها الوقوف مع المواطن لنصرته على الحق وتخفيف معاناته.