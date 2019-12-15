إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة طولكرم

أُصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، اليوم الأحد، خلال ملاحقة الجنود عدداً من العمال الفلسطينيين عند إحدى بوابات الجدار شمالي مدينة طولكرم.





وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من القنابل الغازية والرصاص باتجاه العمال الفلسطينيين المتوجهين لأعمالهم عند منطقة “نزلة عيسى” في قفين صباح اليوم.





وأوضحت أن أحد الفلسطينيين أُصيب بالرصاص خلال محاولته الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والوصول إلى مكان عمله، حيث تعاملت معه الطواقم الطبية الفلسطينية.





وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قفين ولاحق العمال الفلسطينيين من الجهة الشمالية والغربية أيضاً في محاولة لاعتقالهم، إلا أنه لم يبلّغ عن أي اعتقال.

رام الله - دنيا الوطن