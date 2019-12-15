قناة إسرائيلية: إيران تُعد مفاجأة كبيرة لإسرائيل خلال الأشهر المقبلة

قالت قناة (مكان) الإسرائيلية: إن إيران نقلت إلى لبنان وسوريا أنظمة دفاع جوي محلية الصنع وأنظمة حرب الكترونية، معتبرةً أن ذلك جاء على لسان قائد في فيلق القدس الإيراني.





ونقلت القناة، عن المسؤول الإيراني الذي لم تسمه، أن إيران تُعد ما وصفه بمفاجأة كبيرة لإسرائيل خلال الأشهر المقبلة، موضحةً أن عملية نقل قطع هذه الأنظمة، وهي من نوع "باور 373"، بالإضافة إلى صواريخ "أرض - جو" محمولة على الكتف وأنظمة رادار إيرانية الصنع، استغرقت أكثر من عام.





وأشارت إلى أنها تمت بشكل سري جداً، خوفاً من تسرب المعلومات إلى إسرائيل عبر الروس، مضيفةً: "هذه الأنظمة نُصِبت في جنوب لبنان والبقاع خلال الشهرين الماضيين، ونجحت في إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار إسرائيلية".



رام الله - دنيا الوطن