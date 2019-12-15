دولي

تركيا تستعد للتفاوض مع إسرائيل بشأن نقل الغاز لأوروبا

تركيا تستعد للتفاوض مع إسرائيل بشأن نقل الغاز لأوروبا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت تركيا عن استعدادها لخوض التفاوض مع إسرائيل حول نقل إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية.

وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن تركيا نقلت رسالة بهذا الخصوص إلى إسرائيل، موضحةً أنها تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل وتعيين وزير طاقة جديد لبحث هذه المسالة.

وأشارت القناة، إلى أن الموقف التركي يأتي بعكس تصريحات سابقة مفادها ن انقرة لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر مساحة بحرية تقول أنقرة أنها تتبع لها.

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