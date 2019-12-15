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أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد

أول رسالة عسكرية موجهة للرئيس الجزائري الجديد
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن الشعب الجزائري اختار رجلاً مناسباً ومحنكاً وقادراً على قيادة الجزائر نحو مستقبل أفضل.

وجاء ذلك خلال رسالة تهنئة وجهها قايد صالح، اليوم السبت، للرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

ولفتت الوكالة الإخبارية الجزائرية، إلى أن التلفزيون الرسمي الجزائري، نقل رسالة صالح، التي قال فيها: "أتوجه إلى كل المواطنين المخلصين من أبناء الشعب الجزائري بأزكى آيات التقدير والعرفان والامتنان على مشاركتهم القوية في هذا الاستحقاق الوطني المهم"، معتبراً أن الجزائريين أحسنوا التقدير والاختيار بانتخابهم المرشح المستقل عبد المجيد تبون.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، فوز عبد المجيد تبون، الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء في السابق، بانتخابات الرئاسة، التي جرت الخميس، بنسبة 58.15 في المئة من الأصوات.

وأعلن تبون، خلال حملته الانتخابية، برنامجا يشمل 54 بندا، وتعد بمواصلة مكافحة الفساد، الذي شهدته البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، نحو 10 ملايين ناخب من أصل 24.5 مليون مسجل في القوائم الانتخابية، في الجزائر.

وشغل تبون، منصب رئيس الحكومة، في أيار/مايو 2017، خلفا لعبد المالك سلال، قبل أن يتم إنهاء مهامه في آب/أغسطس من نفس العام، وتم تعيين أحمد أويحيى، خلفاً له.

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