شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم أمين سر فتح

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم أمين سر فتح
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور، وناشطين اثنين واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس.

كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في بيت حنينا عامر عوض للتحقيق معه بعد مداهمة منزله.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدا عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.

أخبار ذات صلة

الخليل: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم شقيقان وأسير محرر

الخليل: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم شقيقان وأسير محرر

(واللا): الحكومة الإسرائيلية قد تتجه لمنع التسهيلات عن قطاع غزة

(واللا): الحكومة الإسرائيلية قد تتجه لمنع التسهيلات عن قطاع غزة

بعد رد حماس على الانتخابات.. ما هي معيقات إصدار المرسوم الرئاسي؟

بعد رد حماس على الانتخابات.. ما هي معيقات إصدار المرسوم الرئاسي؟

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الأحد: أجواء غائمة وفرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة

طقس الأحد: أجواء غائمة وفرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة

الاحتلال يعتقل شابا من جنين بالقرب من حاجز الجلمة

الاحتلال يعتقل شابا من جنين بالقرب من حاجز الجلمة

عياش: تصويت الأمم المتحدة انتصار بوجه من يحاولون تصفية قضية اللاجئين

عياش: تصويت الأمم المتحدة انتصار بوجه من يحاولون تصفية قضية اللاجئين

اضاءة شجرة الميلاد في نابلس

اضاءة شجرة الميلاد في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم شقيقان وأسير محرر

الخليل: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم شقيقان وأسير محرر

الاحتلال يعتقل شابا من جنين بالقرب من حاجز الجلمة

الاحتلال يعتقل شابا من جنين بالقرب من حاجز الجلمة

عياش: تصويت الأمم المتحدة انتصار بوجه من يحاولون تصفية قضية اللاجئين

عياش: تصويت الأمم المتحدة انتصار بوجه من يحاولون تصفية قضية اللاجئين

اضاءة شجرة الميلاد في نابلس

اضاءة شجرة الميلاد في نابلس

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني يدعو للتصدي لظاهرة قتل النساء

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني يدعو للتصدي لظاهرة قتل النساء

رئيس الوزراء: لم يتم اعتقال أي مواطن على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي

رئيس الوزراء: لم يتم اعتقال أي مواطن على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي

صور: الشرطة تشارك في اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في نابلس

صور: الشرطة تشارك في اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في نابلس

الوادية يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الأثقال

الوادية يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الأثقال

منوعات

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

كيم كارداشيان تعترف بخضوعها لخمس عمليات تجميل لإصلاح &#34;مناطق متضررة&#34;

كيم كارداشيان تعترف بخضوعها لخمس عمليات تجميل لإصلاح "مناطق متضررة"

فنان مصري شهير يكشف تفاصيل إصابته بورم حميد

فنان مصري شهير يكشف تفاصيل إصابته بورم حميد

شاهد: سيرين عبد النور تتلقى دروسا في اللهجة السعودية

شاهد: سيرين عبد النور تتلقى دروسا في اللهجة السعودية

عربي

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ&#34;حزب الله&#34; وأمل في بيروت

لبنان: مواجهات بين الأمن وموالين لـ"حزب الله" وأمل في بيروت

&#34;عقبال عنا&#34;.. نائبة لبنانية تُشيد بقرارات الرئيس عباس بشأن المرأة الفلسطينية

"عقبال عنا".. نائبة لبنانية تُشيد بقرارات الرئيس عباس بشأن المرأة الفلسطينية

أول تعليق لعمر البشير على حكم حبسه عشر سنوات

أول تعليق لعمر البشير على حكم حبسه عشر سنوات