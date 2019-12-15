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قطر تكشف عن محادثات مع السعودية دون الإمارات

قطر تكشف عن محادثات مع السعودية دون الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر لا تجري محادثات مع الإمارات، في الوقت الحالي، لإنهاء الأزمة الخليجية، بينما أشار إلى تطور جديد، فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.

وتابع آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون (بلومبرغ): "رغم ذلك، فإن قطر أجرت نقاشات مع المملكة العربية السعودية"، مضيفا: "تخفيف حدة الأزمة مع المملكة، مكن الدولتان الجارتان، من إنشاء خط اتصال بينهما".

وأضاف: "المحادثات، التي نجريها في الوقت الحالي، هي مع السعودية، ونتطلع إلى نظر، بقية القضايا، في مرحلة لاحقة".

وذكرت شبكة "بلومبرغ"، على موقعها الإلكتروني، أن وزير الخارجية القطري، ألمح إلى إمكانية حدوث محادثات مشابهة مع الإمارات العربية المتحدة، في المستقبل، مشيرة إلى قوله إنه "لا يوجد موعد محدد لإجراء مصالحة مع الرياض".

وتقول الشبكة الأمريكية، إن "الدول الخليجية تتخذ خطوات متقطعة لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية، التي مازالت قائمة منذ 30 شهرا".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، حيث تنفي الدوحة الاتهام وتتهم جيرانها بالسعي للنيل من سيادتها.

وشارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 40، التي انعقدت في السعودية، في العاشر كانون أول/ديسمبر الجاري، وكان ذلك أكبر تمثيل قطري، في القمة الخليجية السنوية، منذ نشوب الخلاف في 2017.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء القطري للسعودية بعد تكثيف جهود حل الخلاف والتي شملت إجراء محادثات قطرية سعودية لم يعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر، ولم يتم الإشارة علنا خلال هذه القمة إلى الخلاف المستمر منذ عامين ونصف العام.

وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تصريحات سابقة لمسؤولين قطريين عن وجود مفاوضات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية، معتبرة أنها محاولة لشق صف الدول الأربع، التي أعلنت مقاطعة قطر قبل أكثر من عامين.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، إن "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

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