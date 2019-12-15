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مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بيروت

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بيروت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تجدد التوتر في العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن اعتدى أشخاص يرتدون ملابس سوداء على المتظاهرين، مما أدى إلى تجدد المواجهات مع قوات مكافحة الشغب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة من بيروت مواجهات بين المحتجين وحرس مجلس النواب، إذ قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين، وفق وكالة (سبوتنك). 

وأعلنت قوى الأمن اللبناني أن حصيلة الإصابات في قوى الأمن والذين استوجب نقلهم إلى المستشفيات هي 20 عنصرا إضافة إلى جرح ثلاثة ضباط عدا عن العديد من العناصر الذين تلقوا العلاج في الميدان.

هذا وشهد وسط بيروت بعد ظهر أمس السبت مواجهات بين شبان مولين للسلطات وبين معارضين، ورشق بعضهم قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات المشتعلة، قبل أن ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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